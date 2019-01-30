Ant Media, 2 ve 3 boyutlu görüntü transferinde dünyayla yarışa girdi
1 saat önce
Ankaralı Ant Media, 3 boyutlu olması yanında izleyicinin yayının içinde hareket etmesini sağlayacak görüntü transferi teknolojisi geliştiriyor.
Ankaralı Ant Media, 3 boyutlu olması yanında izleyicinin yayının içinde hareket etmesini sağlayacak görüntü transferi teknolojisi geliştiriyor.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 12:11
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