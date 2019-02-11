Ant Yapı'da Üst Düzey Atama

İletişim alanında uzun yıllara dayanan deneyimi bulunan Fatma Çelenk, Ant Yapı'nın yurtiçindeki ve yurtdışındaki projelerinin tamamından sorumlu olacak.

Mimar Sinan Üniversitesi mezunu olan Fatma Çelenk, profesyonel iş hayatına TRT'de başladı. İngiltere Pinewood Stüdyoları ile ABD Universal Stüdyoları'nda sinema ve TV endüstrisi üzerinde proje bazlı çalışmalar yaptıktan sonra, kariyerine Doğan Grubu bünyesinde Halkla İlişkiler Müdürü olarak devam etti. Profesyonel kariyerini; Orsa Stratejik İletişim Danışmanlığı'na geçerek şirket ortağı-yönetim kurulu üyesi olarak sürdüren Çelenk; ilk girişimciliğini 4FACE Marka ve İletişim Danışmanlığı şirketini kurarak yaptı. 2008'de Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak atandı. Geliştirdiği ve sorumluluğunu aldığı yenilikçi lansman ve sosyal sorumluluk projeleri ile ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi oldu.

Birçok konferans ve üniversitede seminer veren Çelenk, 2015-2018 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi RE-MBA'de, 2018'den itibaren de Özyeğin Üniversitesi İşletme fakültesi MBA programında eğitim veriyor.Harvard Business Review Türkiye ve Marketing Türkiye Blog Yazarı olan Çelenk aynı zamanda; KİD (Kurumsal İletişimciler Derneği) ve TKSSD (Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, GKL (Gayrimenkulde Kadın Liderler) İcra Kurulu Üyesi ve mentoru, GYODER (Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği) Eğitim Komitesi Üyesi ve TurkishWin üyesi ve mentorudur.