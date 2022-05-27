Antakya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Nakil Aracını Hizmete Sundu - Son Dakika
Üye Girişi

Antakya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Nakil Aracını Hizmete Sundu

27.05.2022 16:14
Antakya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Nakil Aracını Hizmete Sundu

Antakya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Nakil Aracı'nı hizmete sunarak Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağına karşılıklı hizmet gereği tutanakla teslimine başlandığını duyurdu.

Antakya Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın talimatları ile Hatay Valiliği 6740294 Sayı ve 27.04.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Antakya Belediyesi bünyesinde bulunan veteriner hekimlerimizin kontrol ve denetiminde sahipsiz hayvan toplama ekibi kuruldu.

Ekibimiz iki veteriner hekimimizin denetim ve idaresinde; alanında eğitimli personel, dünya standartlarına uygun araç ve ekipmanlardan oluşmaktadır. Sorumluluk alanımızda bulunan bölgelerde vatandaşlarımızla iç içe yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarımızın rehabilite, bakım ve tedavilerinin yapılacağı "Doğal Yaşam Alanı, Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi"mizin yapımı tamamlanana kadar Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan hayvan barınağına karşılıklı hizmet gereği tutanakla teslimi sağlanmaktadır.

Antakya Belediyesi olarak can dostlarımızın sağlığı, güvenliği, bakım ve tedavileri konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ile hizmetlerimiz artarak devam edecek.

Vatandaşlarımız çevrelerinde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarını 444 44 31 numaralı telefondan ekiplerimize bildirerek, barınağa ulaştırılmasına destek olabilirler."

YORUMLAR
500
Ercişli muhtarın 15 yıllık hayali gerçek oldu Ercişli muhtarın 15 yıllık hayali gerçek oldu Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Hatay'da otomobille pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Büyükşehir zabıtasından Başkan Büyükkılıç'a 196. yıl dönümü ziyareti Büyükşehir zabıtasından Başkan Büyükkılıç'a 196. yıl dönümü ziyareti
Kaynak: Bültenler

Büyükşehir Belediyesi, Antakya Belediyesi, Veteriner, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Nakil Aracını Hizmete Sundu - Son Dakika

Bu haber Bültenler tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Bültenler tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Bültenler kurumudur.

Son Dakika
16:23 MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır
16:02 Icardi ile imza an meselesi! Galatasaray bombayı patlatıyor
15:56 CHP'li Engin Altay: 4 bin liraya çalışan öğretmenin sokakta "açım" demesine tahammül edemeyen bir iktidar
15:51 Ünlü oyuncu Seda Bakan ikinci bebeğini kucağına aldı
15:51 Oyuncu Emine Ün'ün kızı Duru, güzellikte annesiyle yarışıyor
15:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, üstü kapalı şekilde muhalefete yüklendi: Birileri, adalet sistemimizi suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmeye çalışıyor
15:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'adli yıl' mesajı: Avukatlık kanununu barolarımızla birlikte çalışarak yenilemek istiyoruz
15:24 Geçirdiği kazayla ölümden dönen İbrahim Tatlıses'ten imalı paylaşım: Ben yaptıklarımın karşılığını kazadan çıkarak aldım
15:10 Kylian Mbappe, transseksüel model Ines Rau ile aşk yaşıyor
15:10 Yargıtay Başkanı'ndan dikkat çeken FETÖ sözler: Türk yargısını karalama faaliyetleri yoğunluk kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 16:37:43. #1.12#
SON DAKİKA: Antakya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Nakil Aracını Hizmete Sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement