"Antakya Belediyesi Sümeyye Boyacı Yüzme Havuzu" çok yakında hizmete sunulacak - Son Dakika

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar yer aldı: "Antakya Belediye Başkanıİzzettin Yılmaz'ın spora ve sporculara verdiği önem doğrultusunda çalışmalarımızı hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yürütülen iş birliği çerçevesinde inşası tamamlanmış olan Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz çok yakında hizmete girecek.

İnsan vücudu açısından fiziksel hareketlilik nedeniyle en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzuyla küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak ve halka açık olarak hizmet verecek. Özellikle turnuvalara hazırlanan genç sporculara, spor kulüplerine yönelik antrenman yapabilecekleri, tertemiz, konusunda uzman kadro ile hizmet verecek olan yüzme havuzumuz, son hazırlıkların tamamlanması ve açılıştan sonra kayıt almaya başlayacak. Antakya'mıza, ülkemiz sporuna; yarınların şampiyonlarını yetiştirmede milletimize büyük hizmetler sunacak tesisimiz şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun."