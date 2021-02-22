Antakya Belediyesinden çalışanlarına ikramiye - Son Dakika

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Yılmaz, Antakya'ya ve vatandaşlara hizmet için gece-gündüz demeden çalışan personellerinin aileleriyle birlikte ikramiyelerini iyi günlerde harcamasını diledi.

İkramiyelerin işçi personelinin kıdem ve hizmet yılı esas alınarak banka hesaplarına yatırıldığı kaydedildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın belediye işçi personellerine toplu iş sözleşmesinden kaynaklı 2020 yılına ait 13 yevmiye tutarında 3. dilim ikramiyelerinin ödenmesi için talimat verdiği belirtildi.

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