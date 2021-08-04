ANTAKYA BELEDİYESİNDEN YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK - Son Dakika

Antakya Belediyesi ekipleri, Antakya'nın Küçükdalyan Mahallesi'nde gece yarısı çıkan yangına müdahale çalışmalarına araç ve personel ile destek verdi.

Antakya Belediyesi ekipleri, yangınlara hızlı tepki verebilmek için ilk günden bu yana teyakkuz halinde. Gece boyunca Antakya Belediyesi ekipleri ile koordineli çalışan yangın söndürme ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları gerçekleştirdi.

Yangına müdahale eden ekiplere destek verilmesi konusunda talimat veren Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya Belediyesi'nin iş makineleri, su tankerleri ve ekipleri ile söndürme çalışmalarına her zaman destek için hazır olduğunu açıkladı.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz: "Yangının söndürülmesi için gayret eden tüm ekiplere şükranlarımı sunuyorum. Hemşerilerimize geçmiş olsun. " dedi.

Yayın Tarihi :

04 Ağustos, 2021