Antakya Bilim Merkezimiz İlgi Odağı Olmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz'ın gençlerin eğitim ve gelişimlerine verdiği önem doğrultusunda projelendirilen Antakya'nın ilk bilim merkezi olan Antakya Bilim Merkezi; bilimsel sergileri, robotik kodlama, astronomi, teleskopla Güneş gözlemi, akıl-zeka oyunları ve planetaryumu ile ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Antakya'yı bilimin de merkezi yapma yolunda önemli bir yatırım olan ve ziyaretçilerine uygulamalı öğrenme imkanı sunan Antakya Bilim Merkezi, okullardan gelen öğrencileri pandemi koşullarına uygun olarak bilim merkezinde ağırlıyor. Son olarak Narlıca Şehit Polis Memuru Erman Tosun Anaokulu, Reyhanlı Bükülmez İlk ve Ortaokulundan gelen öğrencileri misafir eden bilim merkezi daha çok öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi :

24 Haziran, 2021