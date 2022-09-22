Hatay'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hatay'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

22.09.2022 22:39
Hatay'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Antakya'da apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya'da apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saraykent Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını farkeden aile üyeleri kendi imkanlarıyla evlerini terk etti.

Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan yangında panik yaşayan bir daire sakini 112 Acil Sağlık ekibi tarafından sakinleştirildi.

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Kaynak: AA

Antakya, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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