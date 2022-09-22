Saraykent Mahallesi'nde 6 katlı apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını farkeden aile üyeleri kendi imkanlarıyla evlerini terk etti.

Kaynak: AA

Antakya, İtfaiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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