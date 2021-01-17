Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hüküm sürüyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya, Muğla ve Burdur tekrar sessizliğe büründü.

Ağırladığı turist bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bu hafta sonu da kentin işlek cadde, sokak ve meydanları boş kaldı. Yaz döneminde binlerce kişiyi ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde, rüzgarın da etkisiyle az sayıda turistin yürüyüş yaptığı görüldü.

Kentte, polis ekipleri devriye görevi yaparak kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürdü.

Muğla

Muğla'nın Marmaris, Bordum, Fethiye ve Datça gibi turizm merkezlerinde de sahiller, meydanlar ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Marmaris'in işlek yerleri Atatürk Meydanı, Yat Limanı, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Uzunyalı ve İçmeler sahillerindeki tenhalık dikkati çekti.

Bodrum'un ünlü Paşatarlası, Kumbahçe, Gümbet, Ortakent-Yahşi ve Torba sahilleri ile kıyıdaki yürüyüş yolları ıssızlaştı.

Fethiye'deki Ölüdeniz sahilleri, turistler ve ilçe sakinlerinin uğrak yerleri ve meydanlar da boş kaldı

Burdur

Burdur'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Kentin işlek noktalarından Cumhuriyet Meydanı, Gazi, Atatürk ve İstasyon caddelerinde az sayıda kişinin bulunduğu görüldü.

Denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlem uyguladı.