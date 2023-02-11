Antakya'da depremin 132. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antakya'da depremin 132. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı

11.02.2023 16:30
Antakya'da depremin 132. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Depremden etkilenen Antakya'da, arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazında Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin çalışmalarıyla depremin 132. saatinde yaklaşık 2 yaşında olduğu belirtilen Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan kurtarıldı.

Bebek Dağlı, daha sonra sağlık personeline teslim edildi. Sağlık personelinin kucağında ambulansa götürülen bebek, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Antakya'da depremin 132. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı Antakya'da depremin 132. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı ANTAKYA SANAYİ SİTESİ, DEPREMDE HARABEYE DÖNDÜ ANTAKYA SANAYİ SİTESİ, DEPREMDE HARABEYE DÖNDÜ

Kahramanmaraş, Antakya, Hatay, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da depremin 132. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:00 Minik depremzede Fenerbahçeli İrfan Can'a seslendi, yıldız futbolcudan yanıt gecikmedi
17:37 TFF'ye mektup yazdılar! Beşiktaş, Hatay ve Gaziantep maçlarının yok sayılmasını istedi
17:18 133. saatte gelen mucize herkese umut oldu! Nehir Naz ve ailesi enkazdan sağ çıkarıldı
17:21 Deprem sonrası ikisi de Kıbrıs'a kaçtı! Onlarca kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi konuştu: Babamı ben ihbar ettim
17:05 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan tepki çeken sözler! Depremde yerle bir olan Rönesans Rezidans'ın müteahhidini savundu
16:49 Fenerbahçeli Joshua King'den depremzedelere destek! Eşinin evden paylaştığı fotoğraf takdir topladı
16:41 Görüntülü konuştular! Enkazdan çıkarılan minik Mesut'un Arda Güler'e sorduğu soru tebessüm ettirdi
16:23 Depremin merkez üssünden gelen 4 tabut ilçeyi yasa boğdu! Cenazeye yüzlerce kişi katıldı
16:29 Bakan Koca paylaştı! İşte 132 saat sonra enkazdan çıkarılan Şengül'ün ilk isteği
15:02 Yağmacıların yolunu kesip tehdit ettiği şoför konuştu: 'Seve seve vereceksin' dediler, ikna ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2023 18:12:23. #1.13#
SON DAKİKA: Antakya'da depremin 132. saatinde bir bebek enkazdan kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement