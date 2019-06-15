Antakya'da Habib-i Neccar Dağı'nda yangın
2 saat önce
HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, alevler ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:33 Kaynak: DHA
HATAY'ın Antakya
ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, alevler ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Antakya'da, öğle saatlerinde Habib-i Neccar Dağı'nın eteklerindeki İzmir
Caddesi üzerindeki sosyal tesislere ait ahşap evlerin bulunduğu bölgeye yakın bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla olay yerine Hatay
Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 helikopter, 4 arazöz ve 2 su tankıyla müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Mahalledeki çocuklar da itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına yardım etti. Yangında herhangi can veya mal kaybı yaşanmazken, itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
- Hatay
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