Antakya'da İki Evin Balkonu Çöktü
1 saat önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde apartmanın iki katının balkonu çöktü.
Hatay
'ın Antakya
ilçesinde apartmanın iki katının balkonu çöktü.
Gündüz Caddesi üzerinde bulunan eski ve kısmen boşaltılmış 6 katlı binanın iki evinin balkonu kaldırıma çöktü.
Çevrede korku ve paniğe neden olan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.
Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerinde apartmanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:48 Kaynak: AA
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