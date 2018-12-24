Son Dakika Haberleri: Antakya'da İki Evin Balkonu Çöktü

Antakya'da İki Evin Balkonu Çöktü

1 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde apartmanın iki katının balkonu çöktü.

Antakya'da İki Evin Balkonu Çöktü, System.String[]
Hatay'ın Antakya ilçesinde apartmanın iki katının balkonu çöktü.

Gündüz Caddesi üzerinde bulunan eski ve kısmen boşaltılmış 6 katlı binanın iki evinin balkonu kaldırıma çöktü.

Çevrede korku ve paniğe neden olan olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerinde apartmanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 12:48 Kaynak: AA

Hatay, Antakya, Güncel
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