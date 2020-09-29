Antakya'da sağlık çalışanları sorunlarına çözüm istedi - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir araya gelen Sağlık-Sen Hatay Şubesi üyeleri, sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla basın açıklaması yaptı.

Sağlık-Sen Hatay Şube Başkanı Feleytun Fatih Gönç, Hatay Devlet Hastanesi önünde yaptığı açıklamada, her geçen gün sağlık çalışanlarının yükünün daha da artığını söyledi.

Gönç, sözleşmeli istihdam modelinde çalışanlara kadro güvencesi, çocuklarına kreş imkanı, döner sermaye ve performans gibi konuların çözüme kavuşturulmasını talep etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin de son bulmasını isteyen Gönç, yetkilerin seslerini duymasını beklediklerini kaydetti.