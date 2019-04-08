Son Dakika Haberleri: Antakya'da Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Antakya'da Sağlıklı Yaşam Etkinliği

16 dakika önce

Antakya'da "Sağlıklı yaşam için sigarayı bırak, doğru nefes al, egzersiz yap" adlı etkinlik düzenlendi.

Antakya'da Sağlıklı Yaşam Etkinliği, System.String[]
Antakya'da "Sağlıklı yaşam için sigarayı bırak, doğru nefes al, egzersiz yap" adlı etkinlik düzenlendi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Gönüllü Genç Sağlık Liderleri Topluluğunun ortaklaşa hazırladığı etkinlik, Antakya Atatürk Parkı'nda yapıldı.

Parkta kurulan stantta MKÜ Dr. Öğretim Görevlisi Fizyoterapist Nihan Katayıfçı ve Fizyoterapist Serap Nur tarafından sigaranın zararları, doğru nefes alma ve egzersiz yapılması konusunda uzman kişiler tarafından vatandaşlara eğitim verildi.

Bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı program gün boyu sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:06 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya, Güncel
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