Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı - Son Dakika

Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı

6 saat önce

Hatay'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı, System.String[]

Hatay'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

Antakya ilçesi Kocaabdi Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde seyreden Burak Cebeli idaresindeki 31 E 0375 plakalı içecek taşıyan kamyonetin tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle çöken yola girdi.

Tekeri çukura düşen kamyonet, çekici yardımıyla kurtarıldı.

Mahalle sakinleri, önlem amacıyla çukurun etrafında taş koyup yetkililere haber verdi.

Antakya, Selçuk, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu
ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu İnternette kendisini kadın olarak tanıtan kişiye 35 bin lira kaptırınca soluğu karakolda aldı Son dakika: Sarıyer'deki polis okulu uyuz nedeniyle tatili edildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 18:33:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]