Antakya'da seyir halindeki kamyonetin tekeri yolun çöken kısmına sıkıştı - Son Dakika

Antakya ilçesi Kocaabdi Mahallesi Selçuk Caddesi üzerinde seyreden Burak Cebeli idaresindeki 31 E 0375 plakalı içecek taşıyan kamyonetin tekerleği, henüz belirlenemeyen nedenle çöken yola girdi.

Hatay 'da seyir halindeki kamyonetin tekerleği yolun çöken kısmına sıkıştı.

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