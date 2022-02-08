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Antakya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Antakya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

08.02.2022 12:29
Antakya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Antakya Çevreyolu üzerinde seyir halinde olan 31 AIL 234 plakalı minibüsün motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

Yangını fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülen yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

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Antakya, İtfaiye, Yangın, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antakya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antakya'da seyir halindeki minibüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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