Antakya'da Vatandaş Odaklı Hizmetler Sürüyor
12 dakika önce
HATSU çevre sağlığını ön planda tutan projelerin Hatay genelinde aralıksız devam ettiğini duyurdu.
Evsel ve katı atıkların deşarjını sağlayan altyapının düzenli bir hal almasını sağlamak ve altyapı bulunmayan noktaları tespit ederek hizmet mücadelesini sürdüren Genel Müdürlük, bazı bölgelerde kot (yükseklik) farkı nedeniyle deşarjın sağlanmadığı ve yetersiz geldiği sokaklarda projelerin devam ettiğini bildirdi.
Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde bulunan meskenlerin altyapı şikâyeti üzerine çalışma yapan HATSU ekipleri, 300'lük koruge borular ile 200 metre yeni kanalizasyon altyapısı döşeyerek bölgenin sorununu giderdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:54 Kaynak: Bültenler
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