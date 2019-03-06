Son Dakika Haberleri: Antakya'da Vatandaş Odaklı Hizmetler Sürüyor

Antakya'da Vatandaş Odaklı Hizmetler Sürüyor

12 dakika önce

HATSU çevre sağlığını ön planda tutan projelerin Hatay genelinde aralıksız devam ettiğini duyurdu.

Antakya'da Vatandaş Odaklı Hizmetler Sürüyor, System.String[]

Evsel ve katı atıkların deşarjını sağlayan altyapının düzenli bir hal almasını sağlamak ve altyapı bulunmayan noktaları tespit ederek hizmet mücadelesini sürdüren Genel Müdürlük, bazı bölgelerde kot (yükseklik) farkı nedeniyle deşarjın sağlanmadığı ve yetersiz geldiği sokaklarda projelerin devam ettiğini bildirdi.

Antakya ilçesine bağlı Saraykent Mahallesi'nde bulunan meskenlerin altyapı şikâyeti üzerine çalışma yapan HATSU ekipleri, 300'lük koruge borular ile 200 metre yeni kanalizasyon altyapısı döşeyerek bölgenin sorununu giderdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:54 Kaynak: Bültenler

Antakya, Güncel
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