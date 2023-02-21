ANTAKYA'DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ÜSTÜNDEKİ 'GÜVERCİN EVİ' SON DEPREMLERLE DE YIKILMADI - Son Dakika
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ANTAKYA'DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ÜSTÜNDEKİ 'GÜVERCİN EVİ' SON DEPREMLERLE DE YIKILMADI

21.02.2023 13:37

HATAY'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yarısı çöken binanın üzerindeki güvercin kulübesi dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrasında da ayakta kaldı.

HATAY'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremde yarısı çöken binanın üzerindeki güvercin kulübesi dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler sonrasında da ayakta kaldı. Ev sahibi İhsan Şafak, 'İkinci depremde de yine geldim aynı olduğunu gördüm. Buraya yem atıyorum aç kalmasınlar diye geliyorlar" dedi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir bina çökmesine rağmen yanında bulunan ek yapısı yıkılmamıştı. Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bina yıkılmasına rağmen güvercin yuvasının bulunduğu kolonların hasar görmemişti. Binanın üzerindeki güvercin kulübesi dün akşam meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerde yine ayakta kaldı. 4 katlı binanın son hali ise görenleri şaşkına uğrattı.

'İKİNCİ DEPREMDE YİNE GELDİM AYNI OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Ev sahibi İhsan Şafak, 'Akşam tekrar depremi yaşamak bizim zordu. Allah'a yalvardık. Önceki gibi olmadı ama bayağı yıkılan evler oldu. Ben dışarı çıktığımda her taraf karanlıktı. Evin temelini ben yaptırmıştım. 2014 yılında 2 kat daha yaptırıp iki çocuğumun da evi olsun istedim. Bu ek yeri de 3 yıl önce yaptırdım. Allah kuşları kurtardı. İkinci depremde de yine geldim aynı olduğunu gördüm. Buraya yem atıyorum aç kalmasınlar diye geliyorlar" dedi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ANTAKYA'DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ÜSTÜNDEKİ 'GÜVERCİN EVİ' SON DEPREMLERLE DE YIKILMADI - Son Dakika

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