Antakya'daki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bir itfaiye eri, ambulansla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hatay 'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü.

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