Antakya'daki büyük yıkım dron ile görüntülendi - Son Dakika
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Antakya'daki büyük yıkım dron ile görüntülendi

15.02.2023 10:27

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ın merkez ilçesi Antakya, dron kamerası ile havadan görüntülendi.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ın merkez ilçesi Antakya, dron kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, ilçede büyük yıkımın olduğu, birçok noktada arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü görüldü.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından can kaybı sayısı 35 bini aştı. Depremin en çok etkilediği kentlerden Hatay'da yüzlerce bina yerle bir oldu. Yıkılan binaların çoğunda iş makineleri çalışmaya başladı. Yıkımın geride bıraktığı izler, arama- kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları dron kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülerde; birçok ibadet yerinin bulunduğu eski Antakya'da büyük bir yıkım olduğu, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının da güçlükle sürdürüldüğü görüldü. Kenti ikiye bölen Asi Nehri'nin kenarındaki binalardaki yıkım çalışmaları ile sanayi sitesi içerisinde yıkılan iş yerleri de dronla görüntülendi.


Kaynak: DHA
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Kahramanmaraş, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

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