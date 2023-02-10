İTÜ'den iklim bilimci Doç. Dr. Barış Önol, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası Hatay Antakya'ya ait 2 uydu fotoğrafını paylaştı. Doç. Dr. Önol'un, Avrupa Uzay Ajansı'nın 'sentiel-hub.com' üzerinden sunduğu uydu görüntülerinden elde ettiği fotoğrafların ilki, deprem öncesi 25 Ocak'a ait. İkinci fotoğraf ise aynı açıdan ve deprem sonrası 9 Şubat tarihli. Bu fotoğraflardan oluşan simülasyonda, depremle Antakya'nın büyük bölümünün yıkıldığı görüldü.

Kaynak: DHA

İstanbul Teknik Üniversitesi, Antakya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antakya'daki yıkım, uydu fotoğrafında - Son Dakika

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