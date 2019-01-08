Antakya'dan Cannes'e Rakip Olacak Festival Geliyor!

Yola ilk çıktığımızda hedefimiz neyse değişmedi. Antakya da Cannes'e rakip olacak festival yaratmaktır. Bir avuç gönüllü ile çıktığımız yolda, Bakanlık desteği yanında, yerel yönetim ve kurumlardan aldığımız ayni yardım, bazen maaşımızı kullandık, bazen dost kredilerimizi kullandık, bazen birikimlerimizi bazen de borçlandık ve bugünlere geldik. Ama hiç yılmadık. Festival sürecinde okullarda gösteri, söyleşi, paneller ve eğitimler yaptık.

Bu süre içerisinde, Festival Jüri Başkanımızın veya diğer jüri üyelerinin görevinden istifa etmesi festivalin iptalini gerektirmez. Böyle bir kural da yok. Bir şekilde görevi üstlenecek gönüllü buluyoruz.

Teknolojinin böylesine geliştiği bir çağda online film izleme yapılıp yarışmalara jüri olunabiliyor. Örnekleri mevcut. Biz de yenilikler peşinde koşarak, festival jürisi olarak saygın isimleri de mesafe ve sınır tanımaksızın görevlendiriyoruz. Son düzenlediğimiz Antakya 6. Uluslararası film festivalinin Juri üyelerimizden 4 tanesi dünyanın farklı ülkelerinden bize destek olmak için görev aldılar.

Son yaşanan istifa kararına saygı duymakla beraber; bir süre hizmet ettikleri kurumumuzdan ayrılırken suçlamalarda bulunmasını, Festival Heyeti olarak kınadığımızı bildirmek isteriz.

Festivalimizin ekonomik açıdan zor koşullarda gerçekleştirildiğini kamuyu bilmektedir. Bu zor koşullara rağmen 2018 yılı Aralık ayında gerçekleşen festivale 42 ülkeden başvuru olmuştur.Dünyanın 42 farklı coğrafyasında, ülkemiz le birlikte Antakya konuşuldu, Hem de Türk Sinemasını fark edip izlemeye aldılar. Bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyoruz.

Kişisel ikballer uğruna bu başarılı organizasyonun yıpratılmak istendiğini biliyoruz. Kötü emellerin farkındayız. Buna karşın; kitleler tarafından her açıdan başarılı bulunan bu festivali sanat aşkıyla sürdüreceğiz.