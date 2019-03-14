Antakya Defne Rotary Kulübü 3 Yeni Üyeyle Gücüne Güç Kattı

Antakya Defne Rotary Kulübü Dönem Başkanı Volkan Ekmekçi, üye kabul töreninde yaptığı konuşmada;

"Sn. Kenan Yurttagül, Sn. İzdihar Zelluh, Sn. Bekir Atahan; şu andan itibaren topluma hizmet veren, meslekte yüksek ahlak standartlarını teşvik, dünyada iyi niyet ve barışın kurulmasına yardım eden, iş ve meslek sahibi kişilerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluş olan Rotary'ye adımınızı atmış bulunmaktasınız. Eminim ki, düşündükleriniz, söyledikleriniz ve yaptıklarınız, gerçeğe uygun, ilgililerin tümü için adil, iyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacaktır. Rotary'de geliştireceğiniz dostluk ve tanışıklığı topluma hizmet vermek için bir fırsat sayınız. Hizmetin her Rotaryen'in olduğu gibi sizin de idealiniz olacağından kuşkumuz yoktur. İş ve meslek hayatınızda başarılı bir kişi olarak Rotary'ye katıldınız. Rotary'nin size verdiği görev, Rotaryen olarak bu niteliklerinizi daha da yükselterek topluma karşı olan sorumluluklarınızı, görevinizi yerine getirmek ve insanlara hizmet etmektir. Rotary çatısı altinda gerçekleştirecekleri çalışmalarda basarilar diliyoruz.Aramıza hoş geldiniz."dedi.