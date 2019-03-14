Antakya Defne Rotary Kulübü 3 Yeni Üyeyle Gücüne Güç Kattı
1 saat önce
Kulüp Başkanı Volkan Ekmekçi ve yönetim kurulu ev sahipliğinde Antakya Şehir Kulübü'nde gerçekleşen geceye; 2430. Bölge Guvernör Yardımcısı Süleyman Çolakoğlu, kulüp üyeleri, davetliler ve üye adayları katıldı.
Antakya Defne Rotary Kulübü Dönem Başkanı Volkan Ekmekçi, üye kabul töreninde yaptığı konuşmada;
"Sn. Kenan Yurttagül, Sn. İzdihar Zelluh, Sn. Bekir Atahan; şu andan itibaren topluma hizmet veren, meslekte yüksek ahlak standartlarını teşvik, dünyada iyi niyet ve barışın kurulmasına yardım eden, iş ve meslek sahibi kişilerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluş olan Rotary'ye adımınızı atmış bulunmaktasınız. Eminim ki, düşündükleriniz, söyledikleriniz ve yaptıklarınız, gerçeğe uygun, ilgililerin tümü için adil, iyi niyet ve daha iyi dostluklar sağlayacaktır. Rotary'de geliştireceğiniz dostluk ve tanışıklığı topluma hizmet vermek için bir fırsat sayınız. Hizmetin her Rotaryen'in olduğu gibi sizin de idealiniz olacağından kuşkumuz yoktur. İş ve meslek hayatınızda başarılı bir kişi olarak Rotary'ye katıldınız. Rotary'nin size verdiği görev, Rotaryen olarak bu niteliklerinizi daha da yükselterek topluma karşı olan sorumluluklarınızı, görevinizi yerine getirmek ve insanlara hizmet etmektir. Rotary çatısı altinda gerçekleştirecekleri çalışmalarda basarilar diliyoruz.Aramıza hoş geldiniz."dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:01 Kaynak: Bültenler
İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu
2018 Yılında Türkiye'den Avrupa'ya 14 Bin Ton Defne İhraç Edildi
Aleyna Tilki'nin, Bennu Gerede'nin Oğlu Dilan Erkaya'yı, Sevgilisinden Ayırdığı İddia Edildi
İşe Alınmayınca Üst Geçide Çıkarak İntihara Kalkıştı