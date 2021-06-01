Antakya Devlet Konservatuvarı Hatıra Ormanı Oluşturuldu - Son Dakika

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Devlet Konservatuvarı hatıra ormanı Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya'nın katılımı ile oluşturuldu. Tayfur Sökmen Kampüsü Antakya Devlet Konservatuvarı çevresinde düzenlenen alana ilk etapta 35 çınar ve 60 portakal fidanı dikildi.

Fidan dikimine Rektörümüz Prof. Dr. Hasan Kaya'nın yanı sıra Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Okan Şener ve Prof. Dr. Fatih Sakin, Veteriner fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaca, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Veysel Eren, Konservatuvar Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Erhan Tekin, Konservatuvar öğretim elemanları ve idari personeli katıldı.

Etkinlikte konuşan Erhan Tekin: "Geçen yıl Hatay ilimizde çıkan yangınlar bizleri çok derinden üzdü. Antakya Devlet Konservatuvarı olarak pandemi nedeniyle zor şartlar ve kısıtlı imkanlara rağmen bu yıl kampüs içerisinde ve ormanlık arazide yanan yerlerin ağaçlandırması için bir adım olması amaç edinildi. Bu faaliyet ilimizde tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlara bir örnek olarak yanan yerlerin iki katı kadar ağaç dikilmesi için küçük bir adımdır. Konservatuvar korusu ağaç dikimi gelecek yıllarda daha da artarak devam edecektir. Bu yıl bir fidan bir kitap kampanyası başlattık. Bu kampanya Çanakkale Müzik Öğretmenliği öğrencisi Antakyalı Erkan Boz tarafından başlatıldı. Sosyal medya ve tüm iletişim yolları ile duyuruldu. Antakya Konservatuvarı için Kütüphanemize kültür, sanat ve müzik alanında kitap bağışları devam etmektedir. Konservatuvarda müzik ihtisas ve araştırma arşiv ve kütüphane kurmak için gayret göstermeye çalışıyoruz. Kitap kampanyası için Erkan Boz'a ve kitap bağışı yapan hayırseverlere sonsuz teşekkürler. " dedi.