Üye Girişi
Antakya El Sanatları Müzesi "Sanatın kalbinin attığı yer" olmaya devam ediyor - Son Dakika

Antakya El Sanatları Müzesi "Sanatın kalbinin attığı yer" olmaya devam ediyor

12.11.2021 15:56
Antakya El Sanatları Müzesi "Sanatın kalbinin attığı yer" olmaya devam ediyor

Antakya El Sanatları Müzesi ile Atatürk Caddesi'nde yer alan Mahfel Sosyal Tesislerinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Antakya Belediyesi ve Ansam Kültür Derneği iş birliği ile düzenlenen ve 16 – 22 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecek "Orontes 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali"; Uluslararası karma sergi, Resim Çalıştayı, imza – söyleşiler ve 8-9 yaşlarındaki öğrencileri katıldığı Minik Sanatçılar çalıştayı içerikleri ile Antakya El Sanatları Müzesi ile Atatürk Caddesi'nde yer alan Mahfel Sosyal Tesislerinde halka açık ve ücretsiz olarak düzenlenecek.

Antakya El Sanatları Müzesi'ni, yaşayan ve üreten müze yapma hedefi ile çalışan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz: "Antakya'mızın kadim tarihini gün yüzüne çıkarabilmek, onu gelecek nesillere aktarabilmek fiziksel restorasyonların yanı sıra sanatla ve kültürel etkinliklerle mümkün olabilmektedir.

Ansam Kültür Derneği iş birliği ile Orontes 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali'ne bu yıl ev sahipliği yapıyoruz. Sanat festivalimiz, ülkemizin ve dünyanın pek çok yerinden kıymetli sanatçıları ağırlayacak; Antakyalı sanatseverlerle, gençlerle ve hatta çocuklarla buluşturacak.

Ben şehrimize sanatsal bir bakış kazandıran ve bu bakışla sanat yelpazesini genişleten sanatçılarımıza, emeği geçen işbirlikçimiz Ansam Kültür Derneği'ne şimdiden teşekkürlerimi sunuyor; Antakya'yı kültür, sanat şehri yapma yolunda daha nice çalışmalar yapmayı temenni ediyorum." sözlerine yer verdi.

Antakya Belediyesi, Atatürk Caddesi, Antakya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Antakya El Sanatları Müzesi 'Sanatın kalbinin attığı yer' olmaya devam ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
Başak Cengiz'in komşusuna attığı 15:13 Başak Cengiz'in komşusuna attığı "Düğünüm bahara olabilir" mesajı yürek burktu Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü 15:03 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü Dünyaca ünlü oyun serisi Call Of Duty'den skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarının yerde durması oyuncuları çileden çıkarttı 14:44 Dünyaca ünlü oyun serisi Call Of Duty'den skandal! Kur'an-ı Kerim sayfalarının yerde durması oyuncuları çileden çıkarttı
Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı 14:21 Ayağına taş bağlanıp sulama kanalına atılan gencin katili babası çıktı Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor 14:03 Camilerde mesafe kuralları kaldırıldı, eski saf düzenine geçiliyor

Son Dakika Haberleri
15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
15:41 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor
15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız
15:32 Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!
15:20 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor
15:20 Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı
15:06 Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor
15:02 Selin Ciğerci'nin yeni evinin kirası hayrete düşürdü
14:51 Trabzonspor, Gervinho ile yolları ayırıyor
14:11 Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli
Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım Stüdyoda gözaltına alınan adam cinayeti itiraf etti: Boğup su kuyusuna attım         
15:57
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde! Asgari ücretten vergi alınmaması gündemde!         
15:32
Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı Türkkan hakkındaki dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e ulaştı         
15:20
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla dolaşmış Başak Cengiz'i vahşice katleden Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla dolaşmış         
14:46
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli Malatya'daki 4,7'lik deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklamalar: Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu kesimi riskli         
14:11
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz BİM: Satış fiyatı çok yüksek, tedarik edemiyoruz         
13:46
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı İhbar üzerine olay yerine giden gazeteciler, yerde yatan kadının aniden hareketlenmesi sonrası neye uğradığını şaşırdı         
10:00
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren katilin evinin duvarlarındaki yazıların sırrı çözüldü         
07:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 16:01:25. #1.13#
SON DAKİKA: Antakya El Sanatları Müzesi "Sanatın kalbinin attığı yer" olmaya devam ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement