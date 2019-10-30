Antakya eski otogar ihalesi gerçekleşmedi
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Mülkiyeti Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olan ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılması planlanan Antakya eski otogar alanının ihalesi gerçekleşmedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:46 Kaynak: Bültenler
REKABAET ORTAMI SAĞLANAMADI
30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan ihalenin rekabet ortamı oluşmadığından iptal edildiğini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, "Açık teklif usulü yapmayı planladığımız ihaleye sadece bir teklif verildi. Bu durumun rekabet ortamı sağlamayacağını düşündüğümüz için ihaleyi iptal ettik. İhalenin bundan sonraki sürecini Encümen olarak değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
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