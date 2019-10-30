Son Dakika Haberleri: Antakya eski otogar ihalesi gerçekleşmedi
Son Dakika Güncel Antakya eski otogar ihalesi gerçekleşmedi

Antakya eski otogar ihalesi gerçekleşmedi

6 dakika önce

Mülkiyeti Hatay Büyükşehir Belediyesine ait olan ve açık artırma usulü ile satışa çıkarılması planlanan Antakya eski otogar alanının ihalesi gerçekleşmedi.

Antakya eski otogar ihalesi gerçekleşmedi, System.String[]

REKABAET ORTAMI SAĞLANAMADI

30 Ekim Çarşamba günü gerçekleşmesi planlanan ihalenin rekabet ortamı oluşmadığından iptal edildiğini ifade eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Nihat Tazearslan, "Açık teklif usulü yapmayı planladığımız ihaleye sadece bir teklif verildi. Bu durumun rekabet ortamı sağlamayacağını düşündüğümüz için ihaleyi iptal ettik. İhalenin bundan sonraki sürecini Encümen olarak değerlendirip kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Çarşamba, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:46 Kaynak: Bültenler
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