Beton asfaltın yapılmasının ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açılacak.

Son Dakika › Güncel › Antakya İnönü Caddesi'nde beton asfalt serimi için hazırlıklara başladı - Son Dakika

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