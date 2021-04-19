Kent merkezindeki caddenin mevcut eski zeminini söken HBB Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, gece boyu sürdürdüğü çalışmalarda önemli mesafe katetti.
HBB ekipleri zemin söküm işlemlerinin ardından PMT serimi gerçekleştirerek altyapısı tamamlanan caddeyi beton asfalt serimine uygun hale getirecek.
Beton asfaltın yapılmasının ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açılacak.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › Antakya İnönü Caddesi'nde beton asfalt serimi için hazırlıklara başladı - Son Dakika