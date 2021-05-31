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Antakya Kent Meydanın yarışması için geri sayım! - Son Dakika

Antakya Kent Meydanın yarışması için geri sayım!

31.05.2021 08:26
Antakya Kent Meydanın yarışması için geri sayım!, System.String[]

Antakya'daki Vakıf İşhanı alanının Kent Meydanı olarak düzenlenmesi için kolları sıvayan Hatay Büyükşehir Belediyesi bu konudaki çalışmalarına başladı.

Şehrin merkezindeki bölgenin Antakya'nın tarihi ve kültürel yapısına uygun olarak düzenlenmesi için ulusal çapta yarışma düzenleneceğini sık sık dile getiren HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, bu yarışmada görev alacak jüri üyeleri ile bir araya geldi.

HBB BAŞKANI SAVAŞ JÜRİ ÜYELERİ İLE BULUŞTU

Aralarında mimarlar, şehir planlamacıları ve arkeologların da yer aldığı jüri üyeleri Başkan Savaş ve yarışmayı organize edecek iş insanı İbrahim Seyfittinoğlu ile beraber yeniden tasarlanacak bölgede incelemelerde bulundu.

Başkan Savaş ve beraberindekiler ilk olarak Hatay Gastronomi Evi'nde buluştu. Lütfü Savaş, burada yarışmanın düzenleneceği bölgenin ve şehrin genel durumunu konuklarıyla paylaştı.

Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği Başkanı Kenan Yurttagül, şehrin zengin tarihi ve kültür mirası hakkında jüri üyelerine sunum yaptı.

SEYFİTTİNOĞLU YARIŞMA HAKKINDA KONUŞTU

Yarışma hakkında konuşan İbrahim Seyfettinoğlu da, "Yıkılan alanın Kent Meydanı olarak yeniden yapılma fikri kamuoyu tarafından sahiplenildi. Sayın Valimize ve Belediye Başkanımıza ulusal çapta yarışma yapılması için öncülük yapmak için söz verdim. Verdiğim sözü tutmak ve yarışma yapmak için çalışmalara başladık" dedi.

SEYFİTTİNOĞLU: İNANIYORUM Kİ SES GETİRECEK VE HERKES TARAFINDAN BEĞENİLECEK BİR ÇALIŞMA OLACAK

Jüri üyelerinin Antakya'ya gelerek incelemelerde bulunduğunu da söyleyen Seyfittinoğlu, "Jüri üyelerimiz yapacakları çalışma sonrası projenin şartnamesine son şeklini verecek. Bir aksilik olmazsa 1-2 hafta sonra yarışmayı ilan edeceğiz. Projeyle ilgili herkes gibi ben de çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki ses getirecek ve herkes tarafından beğenilecek bir çalışma olacak" ifadelerini kullandı.

Antakya Kent Meydanın yarışması için geri sayım!

Lütfü Savaş, Antakya, Savaş, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Antakya Kent Meydanın yarışması için geri sayım! - Son Dakika


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