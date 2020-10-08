Antakya Medeniyetler Korosu Azerbaycan için söyledi - Son Dakika

Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Azerbaycan'a destek için konser verdi.

Azerbaycan'a destek ve birlik beraberlik mesajı vermek için Antakya Medeniyetler Evi'nde bir araya gelen koro üyeleri "Yaşa Azerbaycan" ve "Karabağ" türkülerini seslendirdi.

Koro şefi Yılmaz Özfırat, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan topraklarına gerçekleştirilen saldırıyı kınamak ve oradaki soydaşlara destek için bir araya geldiklerini belirtti.

Seslendirdikleri şarkıları Azerbaycanlı kardeşlerine yolladıklarını ifade eden Özfırat, şunları kaydetti:

"Bizler için Azerbaycan dost değildir. Dostlar sonradan olan yakınlıklar içindir. Azerbaycan bizim kardeşimizdir. Kardeşlerimize destek olmak için onlara buradan iki güzel parça armağan etmek için toplanmış bulunmaktayız. Ermenistan'ın artık Azerbaycan'ın içerisine de roketleri ve füzeleri attığını öğrendikçe içimiz kan ağlıyor. O yüzden oradaki savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Ermenilerin tekrar Ermenistan'a dönüp, Karabağ'ı esas sahibi olan Azerbaycan'a bırakmalarını istiyoruz."

Yahudi cemaati üyesi Harun Cemal de burada yüzyıllardır kardeşçe yaşadıklarını vurguladı.

Savaş olmasını istemediklerini belirten Cemal, "Dünyada hepimiz kardeşiz, savaş neden? Biz Azerbaycan'ı destekliyoruz. Karabağ Azerbaycan'ındır. Dolayısıyla asla böyle bir savaşın olmasını istemiyoruz. Yeter artık insanlar ölsün istemiyoruz. Neyi paylaşamıyoruz? Bakın burada ne kadar güzel şarkılar söylüyoruz, anlaşıyoruz." ifadelerini kullandı.