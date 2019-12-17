Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nin ödüle layık görülmesi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nin ödüle layık görülmesi - Son Dakika

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nin ödüle layık görülmesi

6 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü'ne layık görülen Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nin Başkanı Yılmaz Özfırat, bunun kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nin ödüle layık görülmesi, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 Özel Ödülü'ne layık görülen Antakya Medeniyetler Korosu Derneği'nin Başkanı Yılmaz Özfırat, bunun kendileri için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Özfırat, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronun 2007 yılında faaliyete geçtiğini hatırlattı.

Koro içerisinde farklı dinlerden, farklı mesleklerden 200 kişinin yer aldığını belirten Özfırat, şöyle devam etti:

"Koromuz imamlar, papazlar, doktorlar, avukatlar, öğretmenler, manifaturacılar ve farklı mesleklere mensup kişilerden oluşuyor. Koronun tek bir felsefesi var, 'Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü'yü tüm dünyaya göstermek istemekteyiz. Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar aslında dünyaya medeniyeti göstermiş bir topluluğuz. Biz de koromuzla bir arada yaşama kültürünü herkese göstermek istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 1979 yılından bu yana her yıl verdiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü'ne layık görüldük. Bu tabi ki bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Çünkü biz bugüne kadar dünyanın çok farklı noktalarında konserler gerçekleştirdik. ABD'de, Avrupa parlamentosunda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Bakanlığımız tarafından da böyle bir ödüle layık görüldüğümüz için başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımıza, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

Koronun her yıl bir amaç için yola çıktığını vurgulayan Özfırat, tüm amaçlarının merkezinde dünyaya barışı anlatmak olduğunu söyledi.

Bu ödülün sadece kendilerinin değil, Hatay'ın ve Türkiye'nin ödülü olduğunu aktaran Özfırat, "Ve umarım bundan sonraki süreçte de bizim gibi toplulukların, bu şekilde ödüller alarak ülkesi için, ülkesini karalamadan güzel şeyler de yapabileceklerine inanıyorum." diye sözlerini tamamladı.

Antakya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:50 Kaynak: AA
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