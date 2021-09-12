Antakya Medeniyetler Korosu EXPO fuar alanında sahne aldı - Son Dakika

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Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, 1. Hatay İç Hastalıkları Günleri kapsamında sahne aldı.

EXPO amfi tiyatroda bir araya gelen koro üyeleri Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirildi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve Koro Şefi Yılmaz Özfırat, şarkı aralarında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yansıması olan koroda Müslüman, Hristiyan ve Musevi üyelerin bulunduğunu belirtti.

Özfırat, izleyicilere de katılımları için teşekkür etti.

???????Konsere Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş, büyükşehir belediyesi kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.