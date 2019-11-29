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Antakya Medeniyetler Korosu Sofya'da konser verdi

6 saat önce

Antakya Medeniyetler Korosu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının AB İletişim Stratejisi çalışması kapsamında, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da konser verdi.

Antakya Medeniyetler Korosu Sofya'da konser verdi, System.String[]

Antakya Medeniyetler Korosu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığının AB İletişim Stratejisi çalışması kapsamında, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da konser verdi.

Merkez Askeri Kulüp'te düzenlenen konsere, Türkiye-Bulgaristan- Romanya Ulusal Meclisleri Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı için Sofya'da bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ın yanı sıra Bulgaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Kristian Vigenin ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Dzhema Grozdanova ile çok sayıda müziksever katıldı.

Konserin açılışında konuşan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, coğrafi, kültürel ve tarihi olarak Avrupa'nın ayrılmaz parçası olan Türkiye'nin, Avrupa-Atlantik kuruluşlarının önemli ve aktif bir üyesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin müzakere sürecinde bir AB aday ülkesi olduğunu anımsatan Ulusoy, AB ve üyeleriyle olan ilişkilerin, müşterek çıkarlar temelinde hemen her alanda ileriye götürme yönünde ilerlediğini kaydetti.

Ulusoy, Türkiye'nin, birçok kültür, kimlik ve inancı, ortak evrensel değer ve normlar temelinde bir araya getirmeye ve birlikte yaşama anlayışını güçlendirmeye yönelik bir medeniyet projesi olan AB'ye tam ve eşit üyelik hedefinde kararlı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, farklı kültürlerin ve medeniyetlerin kavşağı konumunda bulunduğunun altını çizen Ulusoy, "Üç farklı semavi dine ve birçok farklı kökene aidiyeti bulunan üyeleriyle, seslendirdiği şarkı ve ilahilerle tüm dünyaya barış, hoşgörü ve kardeşlik mesajları veren, ayrıca birçok uluslararası ödüle layık görülen ve 2012 yılında Nobel Barış Ödülü'ne aday olan Antakya Medeniyetler Korosu, Türkiye'de farklı inanç ve kültürlerin barış içindeki birlikteliğinin güzel bir örneğini teşkil ediyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin, Bulgaristan'da birlikte yaşama kültürünün ileriye götürülmesi yönünde düzenlediği kültür ve sanat faaliyetlerinin devamı niteliğindeki konserde, başta Türkçe ve Bulgarca olmak üzere, birçok farklı dilde ve farklı kültüre ait, türkü, şarkı ve ilahi seslendirildi.

Bulgaristan, Antakya, Sofya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:36 Kaynak: AA
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