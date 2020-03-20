Antakya Medeniyetler Korosundan, sağlık çalışanlarına sosyal medyadan konser - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antakya Medeniyetler Korosundan, sağlık çalışanlarına sosyal medyadan konser - Son Dakika

Antakya Medeniyetler Korosundan, sağlık çalışanlarına sosyal medyadan konser

6 saat önce

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, sağlık çalışanları için sosyal medya üzerinden canlı konser verdi.

Antakya Medeniyetler Korosundan, sağlık çalışanlarına sosyal medyadan konser, System.String[]

Semavi üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, sağlık çalışanları için sosyal medya üzerinden canlı konser verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürüyor.

Bu kapsamda Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat'ın yönlendirmesinde, koronun solisti Meltem Bingöl ile 3 kişilik enstrüman ekibi, sağlık personeline minnettarlığın ifadesi olarak Medeniyetler Evi'nde sahne aldı.

Sağlık çalışanları için Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerice'nin de bulunduğu birçok dilde türküler seslendiren koro, verdiği konseri sosyal medya üzerinden canlı yayınladı.

Seslendirilen eserler içinde "Aman doktor canım doktor" isimli türkü de yer aldı.

Özfırat, konser öncesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların evlerinde oturup, sağlıklı kalmaları için moral gecesi düzenlediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüse karşı tüm vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Özfırat, "Bu akşam bütün sağlık personeline sonsuz teşekkürlerimizi ve minnetimizi göstermek istedik. Evlerinde sıkılan vatandaşlara türküler armağan ediyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde otursun, televizyonlarını kapatsın, ışıklarını hafif kıssınlar ve bizim türkülerimizi dinlesinler. Evde oturmayı daha eğlenceli hale getireceğiz." diye konuştu.

Seslendirdikleri türküleri sağlık çalışanlarının yanı sıra polislere ve Mehmetçiğe de armağan ettiklerini ifade eden Özfırat, "Biliyoruz ki onlar sokakta olduğu sürece biz evimizde rahat ve huzurlu olacağız." dedi.

Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:22 Kaynak: AA

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