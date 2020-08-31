Antakya Milli Eğitim Müdürü Çerko, başarılı öğrencileri kutladı - Son Dakika

Antakya Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavında (YKS) dereceye girip üniversitelere yerleşen öğrencileri kutlayarak hediye verdi.

Çerko, YKS sonuçlarına göre İstanbul Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşen Abdulkadir Can Alkan, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümüne yerleşen Burcu Kılıç, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne yerleşen Aslı Ece Savuklu'yu odasında kabul etti.

Öğrenci ve ailelerini kutlayan Çerko, Alkan'a dizüstü bilgisayar ve diğer öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Ziyarette, Antakya Fen Lisesi Müdürü Saffet Yurttagül ve öğrencilerin aileleri de hazır bulundu.