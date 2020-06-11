Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor - Son Dakika

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen, kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği resmi açılış töreni ile hizmete girecek.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor, System.String[]

SANAYİ ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen, kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği resmi açılış töreni ile hizmete girecek.

Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nin yapımında sona gelindi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın vizyon projesi olarak bilinen kendi enerjisini çatısında üretecek, 10 bin istihdamın hedeflendiği sanayi sitesi, eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da davet edildiği resmi açılış töreni ile hizmete girecek. Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Doğru, sanayi sitesinin 465 bin metrekare arazi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile yapımında sona geldiğini söyledi. Doğru, "İnşaatı yapılan sanayi sitemizin altyapısı bakanlığımız, kooperatifimiz ve mahalli imkanlarla tamamlanmıştır. Enerji ihtiyacımızı karşılamak üzere iş yerlerinin çatılarında güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilecektir. Örnek teşkil edecek yaşayan bir sanayi sitesi olacaktır" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ederek eylül ayında sanayi sitesinin açılışını yapmayı planladıklarını, açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın yapması talebinde bulunduklarını söyleyen Doğru, şöyle devam etti:

"Fabrikalarımızda inşaatlarımız tamamlanmış durumda altyapılarımızda son testler yapılıp 15 gün içerisinde beton asfalt çalışmalarımız başlayacaktır. Sitemizde 100 mobilya fabrikamız mevcut, 30'u aktif üretim yapmaktadır. Diğer firmalarımız da üretime uygun hale getirebilmek için gerekli olan düzenlemelerini yapmaktadır. Yaklaşık bu ay sonu veya önümüzdeki ay içerisinde firmalarımızın tamamının üretime başlamasını planlamaktayız."

'HEDEFİMİZ 500 MİLYON DOLAR İHRACATA ULAŞMAK'

Yaklaşık 15 bin istihdam hedeflerinin olduğuna dikkat çeken Doğru, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımıza ve bakanımıza verdiğimiz sözle 500 milyon dolar ihracata ulaşmak istiyoruz. Mobilya sektörümüz Hatay'da önemli bir sektördür. Bunu daha da ileri götürebilmek adına mevcut olan üretim alanlarına geçtikten sonra kapasitemizi ve ürün anlamında da firmalarımız için katma değerli ürün üretebilmeyi planlamaktayız. İnşallah en kısa süre içerisinde burada tam kapasiteye ulaşabileceğimizi hedefliyoruz. Sitemizde mevcutta bulunan sosyal tesis alanlarımız, yeşil alanlarımız, güneş enerjisiyle elektrik üretimi, kreş alanımız ve spor tesisimiz bulunuyor. Yani tam anlamıyla yaşayan bir site haline getirmeyi planlıyoruz. 10 bin çalışan hedefine, 10 bin ağaç dikimi yapıyoruz. Buradaki her çalışanımızın bir ağacı olsun istiyoruz. Tüm binalarımızın önlerine Türk bayrağımızı yerleştirdik. Milli birlik ve beraberliğimizin göstergesi olarak, projemizin başarıya ulaşmasındaki en büyük etkenimiz birlik içerisinde hareket etmemizdir."

'ÖNEMLİ OLAN ÇOK ÜRÜN DEĞİL, KATMA DEĞERLİ ÜRÜN'

Başkan Hüseyin Doğru, mobilya imalatında en önemli olanın tasarım olduğuna dikkat çekerek, "Çok ürün üretmekten ziyade katma değerli ürün üretmeyi hedeflemekteyiz. Avrupa ve Amerika pazarına ulaşabilmeyi oraya uygun nitelikte ve uygun tasarımlarda ürün üretebilmek çaba ve gayreti içerisindeyiz. Bundan sonraki aşamalarda projemizi burada bırakmayıp daha da genişleyip, büyüterek hem sektörümüze hem şehrimize hem de ülkemize daha faydalı olmak için elimizden geldiği kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizim burada üreticilerimiz arasında ahşap işlemeciliği konusunda çok iyi olan firmalarımız var. Zigon sehpa imalatında Türkiye'de ve dünyada da aslında Antakya olarak iyi bir noktadayız. Çok çeşitli ve çok adetli üretim yapan firmalarımız mevcut. Modern koltuk, yemek ve ev mobilyası, yatak odası üreten ve kapı, mutfak üreten firmalarımız mevcut" dedi.


Murat Erat, Antakya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 08:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor - Son Dakika

Son Dakika

İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Müge Anlı'nın sosyal medyaya sızan gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti 9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı Cemal Can ve Ardahan'ın kurduğu takımlar Acun Ilıcalı'yı hayal kırıklığına uğrattı Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Ölümü yıktı geçti! Demet'in Caner'e veda mesajı, herkesi duygulandırdı Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Caner, Kerimcan'la küs müydü? Ünlü tasarımcı, sohbetin ortasında bir anda soyunmaya başladı "Meltem" karakteriyle hafızalara kazanan Pınar Altuğ, sürpriz bir dizi ile setlere geri dönüyor Vergi kaçıran İsrailli model Bar Rafaeli, 9 ay kamu hizmetinde çalışacak Aynı gün hem merdivenden düşen hem de dudağını arı sokan Demet Evgar kendini tiye aldı Caner Çalışır'ın vefatı Cemal Can'ın içine doğdu! Gözyaşları içinde söyledikleri yeniden gündem oldu Fenomen Hakan Kakız, Caner Çalışır'ın tabutunun başında gözyaşlarına hakim olamadı
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak         
13:52
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı         
13:44
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti         
13:32
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park, haczedilebilir         
13:15
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı         
12:54
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu         
12:52
İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı İBB, önümüzdeki 5 gün için İstanbullulara sağanak yağış uyarısı yaptı         
12:35
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım         
12:30
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi         
12:21
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi         
12:18
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı. Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.         
12:04
Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı Reyting rekortmeni 'Fatmagül'ün Suçu Ne' dizisiyle ünlenen Ege'nin saklı güzeli: Ildırı         
12:04
ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı ABD'nin karışmasına sebep olan polislerden biri 750 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı         
11:53
Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi Acun Ilıcalı, sürekli arkadaşlarıyla tartışan Yasin'e 3 ödülden yararlanamama cezası verdi         
11:36
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı         
11:23
Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi Kekik üretiminde 40 bin ton, ihracatında 150 milyon dolar hedef belirlendi         
11:16
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor         
11:12
Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı Muhammed Salah'ın transferi, Liverpool'da İslamofobi vakalarını azalttı         
11:05
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 378,7 liradan işlem görüyor         
11:05
İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler İngiltere'de polis şiddeti tam tersine döndü! Polis memurunu aralarına alıp dövdüler         
11:05
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı         
11:02
Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu Normalleşmeye başlayan hamamlarda yeni kurallar belli oldu         
10:59
Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu Mersin Valiliği, Cennet-Cehennem obruklarına yapılan asansörü savundu         
10:58
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak         
10:56
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna         
10:36
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak         
10:35
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Müge Anlı'nın gençlik fotoğrafı çok konuşulacak         
10:30
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı         
10:27
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler         
10:24
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti         
10:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2020 14:25:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi, eylülde hizmete giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]