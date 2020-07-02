Antakya MOBSAN'da hedef yılda yarım milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Antakya MOBSAN'da hedef yılda yarım milyar dolarlık ihracat

Kaliteli üretimleriyle adlarını duyuran Hataylı mobilyacıların faaliyet göstereceği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesinin (Antakya MOBSAN) kentin ihracatına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaliteli üretimleriyle adlarını duyuran Hataylı mobilyacıların faaliyet göstereceği Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesinin (Antakya MOBSAN) kentin ihracatına katkı sağlaması bekleniyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Antakya MOBSAN Kooperatifinin ortak projesi olarak 2014 yılında yapımına başlanan Antakya MOBSAN faaliyete hazır hale geldi.

Sitede üretilecek mobilyaların ihracatından yıllık 500 milyon dolar elde edilmesi hedefleniyor.

"25 fabrika faal olarak üretime başladı"

Antakya MOBSAN Kooperatifi Başkanı Hüseyin Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örnek ve modern bir tesis inşa ettiklerini söyledi.

Site ile istihdama ve ihracata sağlanacak katkı anlamında büyük hedefleri bulunduğunu belirten Doğru, şöyle devam etti:

"2014 yılında başladığımız, Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitemizi tamamlamış bulunuyoruz. Şu anda sitemizdeki bütün altyapı çalışmaları bitti, fabrikalarımız kullanılabilir durumda. Fabrikalarımız, zeminde bin 500 metrekare, iki kat olabilecek şekilde 3 bin metrekareden başlayarak, 4 bin 500 ve 6 bin metrekare olmak üzere 3 tipten oluşuyor. 100 ortağımızın olduğu sitemizde 25 fabrika faal olarak üretime başladı. 2 ay içinde firmalarımızın tamamının üretime başlamasını planlıyoruz. Bu sitenin yapımı sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiğimiz gibi 10 bin istihdam ve yıllık 500 milyon dolarlık ihracat hedefimiz var. Bunlar hayali hedefler değil. Gerçekleştirebileceğimiz, bu mekanlara geldiğimiz zaman rahatlıkla ulaşabileceğimiz hedefler."

Kadınların da iş gücüne katılımı sağlanacak

Fabrikalardaki alanları, kadınların da iş gücüne dahil olacağı şekilde tasarladıklarını söyleyen Doğru, bu kapsamda sitede bir kreş yapacaklarını dile getirdi.

Doğa dostu ve sosyal bir site kurduklarını belirten Doğru, "Sitemizi, cami, sağlık merkezi, spor tesisleri, sosyal tesisler, yeşil alanlar, itfaiye merkezi gibi projelerle donatarak yaşayan bir site haline getirmeyi planladık. Doğa dostu bir sanayi sitesi kurduk." dedi.

Kendi elektriklerini üretecekler

Doğru, kendi enerjilerini üretebilmek için de çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Güneş enerjisiyle elektrik üretmeyi amaçladık. İlk etapta 185 bin metrekare olan çatı alanlarımızda fabrikanın kendi enerjisinin üretilmesi için çalışmalar gerçekleştirdik. Sitemizde taşınma ve monte işleminin ardından güneş enerjisi panellerini de çatılarımıza yerleştireceğiz. Bu anlamda kendi enerjisini kendi üreten bir site olacağız." diye konuştu.

Kuracakları mobilya tasarım merkezi ile de firmaların yüksek katma değerli ürünler üretmesini sağlayacaklarını söyleyen Doğru, büyük çaplı bir reklam çalışması yaparak yeni ihracat pazarları bulmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin de Antakya MOBSAN'ın devreye girecek olmasının mobilyacılığa önemli bir sinerji sağlayacağını belirtti.

Daha önce kent mobilyacılık sektörünün gelişimine katkı sağlamak amacıyla 7 milyon avroluk bir Avrupa Birliği projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Çinçin, "Kentteki mobilyacılık sektörünün daha yukarılara çıkması için potansiyel mevcut. 2018 yılında 95 milyon dolar civarında olan ihracat rakamı 2019 yılı itibarıyla 110 milyon dolara çıktı." dedi.

"Hatay mobilyasının tanıtımı için fuarları çok önemsedik"

Hatay mobilyasının bilinen, anılan ve ihtiyaç duyulan bir marka olduğunu söyleyen Hatay Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar da kentteki firmaların pek çok yerde üretilemeyen ürünleri piyasaya sürdüğünü belirtti.

Yapar, "Antakya mobilyasının tanıtımı için fuarları çok önemsedik, doğru da yapmışız. Bugün o fuarların bize ekonomik getirisi istediğimiz seviyelere yakın. Fuarlarda aldığımız pozisyonlar Hatay açısından gurur verici oldu ve aranan aktörler olmaya başladık. İstenilen ihracat rakamlarını kısa sürede yakalayacağımızı ve marka olma yolunda bundan sonraki adımlarımızı doğru atacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Murat Erat, Antakya, İhracat, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:31 Kaynak: AA

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