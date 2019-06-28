Antakya Öğretmenevi'nde korkutan yangın
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Antakya Öğretmenevi'nde korkutan yangın Öğretmenevinde çıkan yangın, 3 itfaiye aracı 10'a yakın itfaiye personeliyle müdahale edilerek söndürüldüHATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan öğretmenevinde yangın çıktı.
Antakya
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:24 Kaynak: İHA
Öğretmenevi'nde korkutan yangın
Öğretmenevinde çıkan yangın, 3 itfaiye aracı 10'a yakın itfaiye personeliyle müdahale edilerek söndürüldü
HATAY - Hatay
'ın Antakya ilçesinde bulunan öğretmenevinde yangın çıktı. İtfaiye
ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Cumhuriyet Caddesi
üzerinde bulunan Antakya Öğretmenevi'nin 3. katında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve 10'a yakın itfaiye personeli yangına müdahalede bulundu. Yangın diğer katlara sıçramadan söndürülürken, yangın sırasında odada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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