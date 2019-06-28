Son Dakika Haberleri: Antakya Öğretmenevi'nde yangın
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Antakya Öğretmenevi'nde yangın

1 saat önce

Hatay'da Antakya Öğretmenevi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antakya Öğretmenevi'nde yangın, System.String[]
Hatay'da Antakya Öğretmenevi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Antakya Öğretmenevi'nin 3'üncü katındaki odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle odada hasar oluştu.
İlk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:35 Kaynak: AA
İtfaiye, Antakya, Güncel
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