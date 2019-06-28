Antakya Öğretmenevi'nde yangın - HATAY
1 saat önce
Hatay'da Antakya Öğretmenevi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:36 Kaynak: AA
'da Antakya
Öğretmenevi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez
Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi
'nde bulunan Antakya Öğretmenevi'nin 3'üncü katındaki odada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. İtfaiye
ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle odada hasar oluştu.
İlk incelemede yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.
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