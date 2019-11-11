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Antakya sofrası İstanbul'da

7 saat önce

'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi kapsamında Antakya mutfağı İstanbul'a taşındı.

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'Yerel Mutfak Global Lezzet' projesi kapsamında Antakya mutfağı İstanbul'a taşındı.


Hilton İstanbul Bosphorus'un sevilen mekanlarından Lalezar, Yerel Mutfak Global Lezzet projesi kapsamında bu kez rotasını bereketli topraklara çevirerek Antakya'nın birbirinden özel yöresel yemeklerini İstanbullularla buluşturmaya hazırlanıyor. 14-15-16 Kasım tarihlerinde otelin mutfağını emanet alacak olan Antikya Restaurant ve Defne Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi çalışanları, Antakya'nın yöresel lezzetlerinden oluşan çok özel bir menüyü, Lalezar'ın misafirleriyle buluşturacak.


Verilen bilgilere göre kooperatife bağlı kadın girişimcilerin yetiştirdiği ürünlerin kullanılacağı; Antikya Restaurant'ın şefi öncülüğünde kadın çalışanlar tarafından hazırlanacak özel menü içerisinde abugannuş, humus, kaytaz böreği, öcce, tepsi kebabı, firikli aş, serimsek, tepsi oruğu, künefe, kerebic gibi Antakya mutfağında önemli yeri olan birbirinden lezzetli yöresel yemekler bulunacak. - İSTANBUL

İstanbul, Antakya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:05 Kaynak: İHA
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