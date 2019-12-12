Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hatay Valiliği, Hatay ve ilçe belediyeler ile Hatay Tanıtım Ajansı tarafından desteklenen 7. Antakya Uluslararası Film Festivali'nin jürisi belirlendi. 20-25 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan festivalin Ana Jüri Başkanlığı'nı senarist ve yönetmen Talip Karamahmutoğlu üstlenecek.



Festivalin ana jürisi ise şu isimlerden oluşacak:



Akademisyen, yazar, yönetmen Dr. Cengis T. Asiltürk Oyuncu Mehmet Çepiç Akademisyen, Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) Yönetim Kurulu üyesi Yapımcı Dr. Hakan Dikmen Senaryo yazarı Kamuran Süner



Belgesel Jürisi:



Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Dr. Berrin Balay Tuncer Belgesel Sinemacılar Birliği Üyesi, Yapımcı - Belgesel Yönetmeni Tahsin İşbilen TRT Belgesel Yönetmeni Ferda Gürcan Akademisyen, video-eylemci Sibel Tekin Belgesel Yönetmeni, Yaratıcı Endüstriler Platformu Koordinatör Yardımcısı Ece Güneş Saadetyan



Kısa film jürisi:



9 Eylül Universitesi DEÜ GSF Film Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ragıp Taranç Okan Üniversitesi Sinema Bölümü öğretim Üyesi Dr. Bahar Kılıç Adilce