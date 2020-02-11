Antakya-Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antakya-Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor (2) - Son Dakika

Antakya-Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor (2)

16 dakika önce

Antakya-Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

Antakya- Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

Hatay'da kent merkezinde ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Soğuk hava nedeniyle akşam saatlerinde merkez Antakya başta olmak üzere bazı ilçelerde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Kar yağışının etkili olduğu kentte, araçların üzeri ve çatılar beyaza büründü.

Antakya-Yayladağı kara yolunda da kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı, maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Ulaşımın kontrollü sağlandığı bölgede ekipler, kar lastiği ve zincir takmaları konusunda sürücülere uyarıda bulundu.

Kara yolları ekipleri yolda tuzlama çalışması yapıyor.

Antakya-Yayladağı kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor (2)

Yayladağı, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:09 Kaynak: AA
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