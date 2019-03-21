Antalya 1.5 Yaşındaki Yusuf, Solunum Cihazı İçin Yardım Bekliyor

1.5 yaşındaki Yusuf, solunum cihazı için yardım bekliyor Antalya
'da kas hastası 1.5 yaşındaki Yusuf Göktuğ Uzun, solunum yetersizliği nedeniyle 1 ay önce yoğun bakıma alındı. Acil ameliyata alınan Yusuf'un boğazı delindi ve solunum cihazına bağlandı. Yusuf'un hastaneden çıkabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var. Maddi durumu yetersiz olan aile, solunum cihazı almak için yardım bekliyor.
Sultan ve Harun Uzun
çiftinin üçüncü çocukları Yusuf Göktuğ, 12 Haziran 2017 tarihinde kas hastası olarak dünyaya geldi. Kasları gelişemediği için nefes almakta güçlük çeken Yusuf Göktuğ, solunum yetersizliği nedeniyle geçen 17 Şubat'ta Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Rahat nefes alması için boğazında delik açılan Yusuf, solunum cihazına bağlanarak yaşamını sürdürüyor. Bir aydır yoğun bakımda tedavisi süren Yusuf'un hastaneden çıkabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var. Solunum cihazı alacak durumu olmayan aile ise yardım bekliyor.
'SOLUNUM CİHAZI OLMADAN OĞLUMUN YAŞAMASI MÜMKÜN DEĞİL' Anne
Sultan Uzun, 'Yusufum bir cihaz sayesinde nefes alabiliyor. O cihaz olmadan hastaneden çıkamıyoruz. Doktorlar SMA
hastalığından şüpheleniyor. Kan tahlilleri de alındı, sonuçların çıkmasını bekliyoruz. Solunum cihazı olmadan oğlumun yaşaması mümkün değil, hastaneden çıkarsa oğlum ölür. Bir anne olarak oğlumun ölmesini istemiyorum. Çocuğumun yaşamasını istiyorum. Solunum cihazını almada yardım eden birileri olursa hemen çıkacağız hastaneden. Her zaman televizyonda görürdüm ama benim de başıma geleceğini bilemezdim" diye konuştu.
Sultan Uzun, solunum cihazının fiyatının 24 bin lira olduğunu, devletin ise 9 bin lirasını karşıladığını belirterek, hayırseverlerden yardım beklediğini kaydetti.