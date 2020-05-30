Antalya 1 Haziran'a hazır - Son Dakika

Antalya 1 Haziran'a hazır

KORONAVİRÜS salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü sahil ve deniz turizmi yasakları kalkıyor.

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KORONAVİRÜS salgınında normalleşme sürecinin başlangıcı olan 1 Haziran Pazartesi günü sahil ve deniz turizmi yasakları kalkıyor. Antalya'da, yaklaşık 2,5 aydır kapalı olan otel ve plajların, sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarına göre düzenlemeleri büyük ölçüde tamamladı. Birçok otel 1 Haziran'da müşteri alımına başlıyor.

Tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de ise mart ayının ilk haftasında ortaya çıkan koronavirüsün, en çok etkilediği sektörlerin başında turizm geliyor. Ülkelerin birbiriyle sınırlarını kapatması ve kısıtlamalar nedeniyle kapanan otel ve plajlar, koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecinin miladı olarak da kabul edilen 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle yeniden açılıyor.

EN ÇOK OTEL ANTALYA'DA

Türkiye'de otel sayısı ve yatak kapasitesi bakımından birinci sırada olan Antalya'da, bakanlık ve belediye belgeli toplam 2 bin 799 konaklama tesisi, 291 bin 700 oda ve 628 bin 660 yatak bulunuyor. Beş yıldızlı otellerden butik otel ve pansiyonlara, Gazipaşa'dan Kaş'a kadar sahillerde otellerin büyük bir bölümü de 1 Haziran'dan itibaren başlayacak olan yeni döneme hazır hale getirildi.

SAĞLIKLI TURİZM

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı kriterler ve 'Sağlıklı Turizm Sertifikası' programı çerçevesinde bütün oteller 1 Haziran'dan itibaren yeni hijyen ve sosyal mesafe kurallarına yönelik hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı ve sertifika için başvurular da başladı. Yeni dönemde tüm oteller girişte bütün müşteri ve çalışanlarının ateşini ölçecek. Ateşi ölçülen müşteriler, otel girişindeki dezenfektan tüneli ve termal kameralarla kontrolden geçecek.

KART YERİNE KAREKOD

Birçok otelde artık odaları açan kart veya anahtar kullanılmayacak. Bazı oteller ise kartları tek kullanımlık olarak müşterilerine sunacak. Otel resepsiyonları görevli ve müşteri arasında camekanla kapatılıyor. Karekod sistemi kullanan müşterinin cep telefonuna yapılan yükleme ile müşteri resepsiyondaki bilgisayar ekranına cep telefonundaki karekodu okutarak, odasına giriş için sistemini aktif hale getirebilecek.

TEK KULLANIMLIK EŞYALAR

Odasına çıkan turist, kapıya hiç dokunmadan yine cep telefonundaki QR kodu okutunca kapı otomatik açılıyor. Oda içinde ise tüm elektronik düğmeleri ve klima QR kodla dokunmadan yönetiliyor. Odaya servis ve temizlik hizmeti istediğinde de cep telefonundaki butonlarla talebini elektronik ortamdan iletebiliyor. TV kumandaları tek kullanımlık paketler içinde. Yatak ve yastıklarda sıvı geçirmez tek kullanımlık alezler bulunuyor. Banyo ve odadaki diğer birçok eşya da yine tek kullanımlık paketler halinde sunuluyor.

AÇIK BÜFEDE CAMEKAN

Otellerde en çok tartışma konusu olan açık büfe uygulaması devam edecek. Ancak müşteri eskiden olduğu gibi kaşık, kepçe veya maşa kullanarak yemeğini kendisi alamayacak. Restoran alanı da yine sosyal mesafe kurallarına uygun kırmızı uyarı çizgileriyle düzenlendi. Müşteri kırmızı çizgiyi geçmemek şartıyla, camekan koruması ardındaki otel görevlilerinden porsiyon halindeki yemeklerden istediğini söyleyecek. Eskiden 8 kişinin oturabildiği masa düzeni de 4 kişiye düşürüldü.

SOSYAL MESAFE 1,5 METRE

Otellerde girişten itibaren resepsiyon, lobi, asansör içleri, restoranlar, barlar, amfitiyatrolar ve diğer tüm ortak kullanım alanlarında zeminler Türkçe, Almanca, Rusça ve İngilizce olarak uyarıların da bulunduğu 1,5 metre sosyal mesafe kuralarına uygun etiketlerle işaretlendi. Her otel, sahil ve havuz başındaki şezlongları, sosyal mesafe kurallarına uygun, aralarında en az birer metre olacak şekilde düzenlendi. Otellerde koronavirüsle ilgili eğitimlerden de geçirilen personeller ise hem maske hem de yüz siperliği kullanıyor.

KONYAALTI'NDA DÜZENLEME

640 kilometre sahili ve yüzlerce plajıyla 1 Haziran'dan itibaren yeniden denize girmenin serbest olacağı Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi ise dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak halk plajında düzenleme yaptı. Plajda araları 1,5- 2 metre mesafeli, 9 metrekarelik özel alanlar oluşturuldu. Şezlong ve şemsiyeler de sosyal mesafe kuralına göre yerleştirildi, engelliler için özel alanlar hazırlandı. Giriş ve çıkış noktaları ayrıldı, yönlendirme levhaları konuldu ve ortak kullanım alanlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

ALANYA, KEMER, MANAVGAT DA HAZIR

Antalya'nın Alanya, Kemer ve Manavgat başta olmak üzere turistik ilçelerindeki sahillerde de hazırlıklar yapıldı. Alanya'nın Damlataş ve Kleopatra plajları temizlik çalışmaları tamamlanarak, 1 Haziran'da denize girilecek şekilde hazır hale getirildi. Kemer ve Manavgat'ın tüm sahillerinde de benzer çalışmalar yapıldı. Kemer ve Manavgat'taki alternatif turizm noktaları olan çadır, kamp ve karavan alanları hazır hale getirildi. Kemer'in dünyaca ünlü Çıralı sahiline sahip Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı mevkisindeki bungalov ve kamp alanlarında koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce hazırlıklar bitirilirken, işletmeciler 1 Haziran itibariyle hareketliliğin artmasını beklemeye başladı.

OTEL VE YATAK SAYILARI

Antalya'da Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli toplam konaklama tesis sayısı 889. Bu tesislerden 407'si 5 yıldızlı otel ve tatil köylerinden oluşuyor. 218'i 4 yıldızlı, 120'si 3 yıldızlı, 37'si 2 yıldızlı, 9'u 1 yıldızlı, 40'ı apart, 22'si özel konaklama tesisi ve diğerleri şeklinde sıralanıyor. Türkiye genelinde 1 milyon 200 bin bakanlık belgeli yatağın yüzde 42'sine sahip Antalya'da 889 otelde, 232 bin 361 oda ve 500 bin 583 yatak bulunuyor. Belediye belgeli 1910 adet konaklama tesisinde ise 128 bin yatak var. Bakanlık ve belediye belgeli konaklama tesislerindeki toplam yatak sayısı ise 628 bin. Toplamda ise 2 bin 799 konaklama tesisinde 291 bin 700 oda ve 628 bin 660 yatak bulunuyor.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Antalya 1 Haziran'a hazır - Son Dakika

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