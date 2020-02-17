Antalya 10 gün önce hastaneye kaldırıldı, cami tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya 10 gün önce hastaneye kaldırıldı, cami tuvaletinde ölü bulundu

16 dakika önce

10 gün önce hastaneye kaldırıldı, cami tuvaletinde ölü bulunduANTALYA'da cami tuvaletinde Sinan K. (33) yanında uyuşturucu madde ve enjektörle ölü bulundu.

10 gün önce hastaneye kaldırıldı, cami tuvaletinde ölü bulundu

ANTALYA'da cami tuvaletinde Sinan K. (33) yanında uyuşturucu madde ve enjektörle ölü bulundu. Sinan K.'nin 10 gün önce yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Karakuyu Camii'nde, yatsı namazını kılanlar, tuvalete gittiklerinde bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede ceset üzerinde belediye çalışanı kimliği buldu. Kimlikten cesedin Sinan K.'ya ait olduğu tespit edildi.

Sinan K.'nin cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde ve enjektör bulundu. Yapılan kontrollerin ardından Sinan K.'nin cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Sinan K.'nin, 10 gün önce yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, ailesinin de uyuşturucu tedavisi görmesi için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

Antalya 10 gün önce hastaneye kaldırıldı, cami tuvaletinde ölü bulundu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 10:13 Kaynak: DHA
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