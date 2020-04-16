ANTALYA 10 yaşındaki çocuk, drone alacağı parayı devlete bağışladı - Son Dakika

10 yaşındaki çocuk, drone alacağı parayı devlete bağışladı

*- Antalya'da 10 yaşındaki Ufuk Akkuş, drone almak için kumbarasında biriktirdiği 101 lira 75 kuruşu devlete bağışladı.

*- Polis nezaretinde evden alınan engeli baba ile oğlu, banka şubesine parayı yatırdıktan sonra evlerine bırakıldı.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet mahallesinde yaşayan Akkuş ailesinin oğlu Ufuk Akkuş, drone alacağı parayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayacağını belirterek, Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayıp yardım istedi. Akkuş ailesinin bu talebi üzerine eve resmi asayiş ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekip, engelli baba Cengiz Akkuş ile oğlu Ufuk Akkuş'u arabaya alıp, bankanın yolunu tuttu. Bankada görevliler tarafından titizlikle sayılan kumbaradan 101 lira 75 kuruş çıktı.

Para hesaba yatırılırken mutluluktan gözyaşlarını tutamayan baba Cengiz Akkuş, "Oğlum 'drone almak için biriktiğim parayı devlete yardım için yatıracağım' deyince çok mutlu oldum. Biz de evde kaldığımız için polisten yardım istedik. Hemen gelip, bizi bankaya götürdüler. Bizde paramızı yatırdık" dedi.

Yaptığı yardımdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Ufuk Akkuş, "Ben aslında drone alacaktım ancak haberlerde bir çok çocuğun paraysını bağışladığını görünce ben de kumbaramdakini bağışlama kararı aldım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Yatırdığı paranın dekontunu teslim alan Akkuş, polisler tarafından evine bırakıldı.