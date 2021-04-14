ANTALYA 100 BİN KİŞİDE 1 GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANDI; AMELİYAT SONRASI 2 YIL SONRA KANA KANA SU İÇTİ - Son Dakika

ANTALYA 100 BİN KİŞİDE 1 GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANDI; AMELİYAT SONRASI 2 YIL SONRA KANA KANA SU İÇTİ

14.04.2021 12:23

Burdur'da yaşayan ve 100 binde 1 kişide görülen Akalazya hastası Fatma Şimşek (74), ameliyatın ardından 2 yıldır içemediği suya kavuştu.

Burdur'da yaşayan ve 100 binde 1 kişide görülen Akalazya hastası Fatma Şimşek (74), ameliyatın ardından 2 yıldır içemediği suya kavuştu.

Hastalığı sürecinde istediği hiçbir şeyi yiyip içemediğini söyleyen Şimşek, "En çok istediğim bir bardak suyu tek seferde içebilmekti, yapamıyordum. Şimdi istediğim gibi içiyorum" dedi.

Burdur'un Bucak ilçesinde yaşayan Fatma Şimşek, yaklaşık 4 yıl önce yemek yeme zorluğu gerekçesiyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkikler sonucunda Şimşek'in, Akalazya hastası olduğu tespit edildi. 100 binde 1 kişide gözüken bu hastalık nedeniyle Şimşek bir süre sonra hiç yemek yiyememeye ve su içememeye başladı. Şimşek, yemek yemeye çalıştığında yemek borusundan geçen az yemeği çıkarmaya başladı. Su dahi içemeyen Şimşek'e tedavi için başvurduğu hastanelerde tedaviler uygulandı ancak hiçbirisi süreklilik sağlayamadı. Şimşek bu sırada serumla beslendi. Zaman zaman da az miktarda yiyip-içmeye çalıştı ancak her seferinde sorun yaşadı.

2 YILDIR İÇEMEDİĞİ SUYU KANA KANA İÇTİ

Bunun üzerine Şimşek, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Kliniği Eğitim Görevlisi ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. İsmail Gömceli'ye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda Şimşek'in robotik ve kapalı yöntemle ameliyat edilmesine karar verildi. Başarılı geçen operasyonun ardından Şimşek sağlığına kavuşarak, 2 yıldır içemediği suyu kana kana içti.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Doç. Dr. İsmail Gömceli, Akalazya hastalığının yemek borusuyla mide arasındaki kapakçığın nörolojik birtakım nedenlerle daralmasıyla yiyip içememe hastalığı olduğunu söyledi. Doç. Dr. Gömceli, "Fatma Hanım 2019 yılından beri su dahi içemez durumda. Ameliyattan önce balon, endoskopik işlemler gibi birçok işlem denenmiş. Bunların hiçbirisinden sonuç alamayınca bize başvurdu. Biz de kapalı ameliyatla oradaki darlığı açmak için bir işlem yaptık" dedi.

'BİRÇOK CERRAH BU HASTALIĞI SADECE KİTAPLARDA GÖRÜR'

Akalazya hastalığının ameliyat aşamasına gelmesinin pek sık görülmediğini belirten Doç. Dr. Gömceli, "Şu anda gayet iyi ve istediği her şeyi yiyip içebiliyor. Bu ameliyatın özelliği hem kapalı olması, hem de çok nadir görülen bir hastalık. Bu hastalık yaklaşık 100 binde 1 görülüyor. Bir cerrahın belki yaşamında 1-2 kez görebileceği, birçok cerrahın da sadece kitaplarda görebileceği bir hastalık. Antalya'daki hastalarımız başka bir yere gitmeden artık kapalı, robotik yöntemle bu tür işlemleri hastanemizde yaptırabilir" diye konuştu.

'BOĞAZIMDAN HİÇBİR ŞEY GEÇMİYORDU'

Hastalığın ortaya çıkmasıyla hayatının tamamen değiştiğini belirten Fatma Şimşek, "Boğazımdan su, yemek hiçbir şey geçmiyordu. Geçenleri de geri çıkarıyordum ve rahatlıyordum. Birçok şey denendi sonuç alamadık ve bu zamana kadar geldik. Bir çaresi yok dendi buraya başvurduk ve yaptılar. Şimdi hiçbir sorunum yok. İstediğim gibi yiyip içemediğim 2-3 sene oldu. Arada açıldığında yiyebiliyordum. Şimdi çorba içiyorum, su içiyorum" dedi.

'EN ÇOK SU TEK SEFERDE SU İÇMEYİ İSTEDİM'

Ameliyatın ardından istediği her şeyi yemeye başlayacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyleyen Şimşek, "Tüm yemekleri düşünüyordum. Sıcak yemeği önüme koyuyordum, yemek orada 2-3 saat duruyor yiyemiyordum, kalıyordu. En çok istediğim bir bardak suyu tek seferde içebilmekti, yapamıyordum. Şimdi ise içebiliyorum şükürler olsun" diye konuştu.

ANTALYA 100 BİN KİŞİDE 1 GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANDI; AMELİYAT SONRASI 2 YIL SONRA KANA KANA SU İÇTİ
ANTALYA 100 BİN KİŞİDE 1 GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANDI; AMELİYAT SONRASI 2 YIL SONRA KANA KANA SU İÇTİ
ANTALYA 100 BİN KİŞİDE 1 GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANDI; AMELİYAT SONRASI 2 YIL SONRA KANA KANA SU İÇTİ
ANTALYA 100 BİN KİŞİDE 1 GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANDI; AMELİYAT SONRASI 2 YIL SONRA KANA KANA SU İÇTİ

Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 100 BİN KİŞİDE 1 GÖRÜLEN HASTALIĞA YAKALANDI; AMELİYAT SONRASI 2 YIL SONRA KANA KANA SU İÇTİ - Son Dakika


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