Son Dakika Haberleri: ANTALYA '100Yüz100Ülke' fotoğraf sergisi Antalya'da
Son Dakika Güncel Haber

ANTALYA '100Yüz100Ülke' fotoğraf sergisi Antalya'da

40 dakika önce

'100Yüz100Ülke' fotoğraf sergisi Antalya'daTürkiye'deki havalimanlarını dolaşan '100Yüz100Ülke' isimli fotoğraf sergisi, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda açıldı.

'100Yüz100Ülke' fotoğraf sergisi Antalya'da
Türkiye'deki havalimanlarını dolaşan '100Yüz100Ülke' isimli fotoğraf sergisi, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda açıldı.
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda çalışan fotoğraf tutkunu Mustafa Çankaya'nın havalimanı sahası içinde çektiği fotoğrafların yer aldığı '100Yüz100Ülke' sergi, Ankara- Esenboğa Havalimanı'ndan sonra Antalya Havalimanı İç Hatlar asma katta açıldı. Türkiye'deki havalimanlarını dolaşan serginin açılışına Fraport TAV Antalya Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz'ın yanı sıra sergi sahibi Mustafa Çankaya katıldı.
Açılışta konuşan Mustafa Çankaya, Sergim ilk olarak Esenboğa Havalimanı'nda açıldı. Ardından Antalya'da sanatseverlerle buluşturduk dedi.
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere Fraport TAV Antalya Havalimanı olarak destek vermeye devam ettiklerini belirten Fraport TAV Antalya Genel Müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz ise bundan sonraki günlerde de düzenlenecek sergi ve etkinliklerle Antalya'nın dünyaya açılan kapısı havalimanında Türkiye'yi ve Antalya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.
Esenboğa Havalimanı, Çankaya, Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadın hırsız hastanede, hasta gibi davranıp hastaları soydu
ANTALYA Sokakta erkek cesedi bulundu TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı Cezaevi firarisi, 7 aylık hamile eşini 9 yerinden bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:10:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ANTALYA '100Yüz100Ülke' fotoğraf sergisi Antalya'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]