Antalya 11 kilo metamfetamin operasyonuna 3 tutuklama

11 kilo metamfetamin operasyonuna 3 tutuklama

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri en az 3.5 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 kilogram 450 gram metamfetamin uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan Hüseyin Karakaya, Hakan Sümen ve İran uyruklu Davar Salamat Ravandi tutuklandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri geçen hafta bir kişinin ilçeye şehir dışından uyuşturucu madde getirerek satma hazırlıkları yaptığı ihbarı üzerine araştırma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu maddenin Hüseyin Karakaya tarafından alınacağı tespit edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek vermesiyle uyuşturucunun yurt dışından getirileceği belirlendi.

İran üzerinden 65 NV 650 plakalı TIR'la Türkiye'ye getirilmek istenen uyuşturucu maddenin alıcısının Hüseyin Karakaya olduğunu tespit eden jandarma ekipleri fiziki takip başlattı. TIR'dan cumartesi günü D400 karayolu kenarında park halindeki 07 LNF 58 plakalı otomobile çuvalla aktarım yapıldığının görülmesi üzerine operasyona başlandı.

Uyuşturucu maddeyi otomobilin bagajına koyarak ayrılan TIR, jandarma tarafından Alanya ilçesinde yapılan operasyonla durduruldu. TIR şoförü Hakan Sümen gözaltına alındı. Kiralık olduğu belirlenen 07 LNF 58 plakalı otomobilde yapılan aramada ise TIR şoförü tarafından konulan çuval içinde paketler halinde piyasa değeri en az 3.5 milyon lira olduğu değerlendirilen 11 kilogram 450 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Otomobili kiralayan ve uyuşturucu maddenin alıcısı olduğu belirlenen Hüseyin Karakaya ile uyuşturucu maddenin satıcısı olan İranlı Davar Salamat Ravandi jandarma tarafından Çavuşköy'de birlikte gözaltına alındı. Diğer yandan operasyonda ele geçirilen metamfetaminin, Antalya'da bir defada ele geçirilen en yüksek, Türkiye'de ise ikinci yüksek miktar olduğu belirtildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheliler dün öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Hüseyin Karakaya, uyuşturucu maddeyle ilgisinin olmadığını, diğer şüphelileri tanımadığını iddia etti. Davar Salman Ravandi, Türkiye'de ikamet izninin bulunduğunu, vatandaşlık almak için girişimi olduğunu böyle bir suça karışamayacağını iddia ederek, uyuşturucudan haberinin olmadığını belirtti. TIR şoförü Hakan Sümen ise kendisine bir çuval verildiğini ve çuvalın içinde ne olduğunu bilmediğini, tanımadığı insanların telefonla kendisini yönlendirerek, otomobilin bagajına bırakmasını istediklerini anlattı.

Şüpheliler savcılıkta yapılan sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Manavgat Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi tarafından ifadeleri alınan Hüseyin Karakaya, Hakan Sümen ve Davar Salman Ravandi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.