Antalya 11. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den ve yurtdışından iki farklı tiyatro topluluğu 4 oyun sergileyecek.
Festival kapsamında İspanya'dan Kulunka Tiyatrosu, Kazakistan'dan Makhambet Kazak Akademik Dram Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu sanatseverlerle buluşacak.
Haşim İşcan Kültür Merkezi önünde kurulacak Açık Hava Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak festivalin biletleri Antalya Devlet Tiyatrosu gişeleri ve biletinial.com üzerinden satışa sunulacak.
Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Anna Karenina" isimli tiyatro oyunuyla 21 Haziran'da başlayacak festival, 1 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya 11. Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor - Son Dakika